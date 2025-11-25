Pudar za SK: To da je Hajduku propao plan zbog vjetra mi je smiješno, a jedna stvar mi nije baš jasna

Podijeli :

Među onima kojih je težak poraz Hajduka na Rujevici neugodno iznenadio bio je i Ivan Pudar. Bivši Hajdukov vratar, a kasnije i trener koji je poznat po britkim komentarima hvalio je Splićane ove sezone za izvedbe, ali nakon 5:0 protiv Rijeke priznao je da ga je taj brodolom Bijelih prilično iznenadio u negativnom smislu.

“Nitko to nije očekivao, niti u teoriji, posebno nakon recentnih Hajdukovih izdanja, odnosno zadnjih 6 utakmica. Jednostavno nezamislivo.”

Po Pudaru neke izjave iz splitskog tabora o tome kako ih je omeo snažan vjetar padaju u vodu.

“Kroz mojih, ne znam, milijun utakmica odigranih po vjetru, kada netko počne pričati o tome ja poludim. Pa taj vjetar, bura je još žešća i jača u Splitu nego na Kvarneru. Znači o tome se uopće ne smije razgovarati. Uostalom, i Rijeka je imala iste uvjete jedno poluvrijeme. To je jedan loš alibi. Druga stvar, čujem iz nekih izjava hajdukovih igrača kako su imali jedan plan prije utakmice, koji je odmah propao navodno zbog tih uvjeta i vjetra. To mi je priznajem čak i malo smiješno, pa zašto nisu imali drugi plan, plan B ili C kao u nekim prethodnim utakmicama.”

Je li možda i trener Garcia svojom taktikom pridonio ovom porazu, jer se njegova momčad nije znala prilagoditi za razliku od domaćina?

“Bilo je puno tehničkih, ali i taktičkih pogrešaka u Hajduku. Ne mogu reći da igrači nisu imali taj voljni moment na Rujevici, ali on se nije vidio. Sve ono što je krasilo momčad zadnjih utakmica, ta agresivnost, poletnost, u Rijeci je nije bilo. Hajduk još nema svoju igru, ali to se nadoknađivalo tom agresivnošću, posebice njegovih mlađih igrača. U Rijeci nisam vidio tu glad i želju za napadom, za šansama, stiskanjem suparnika…Hvalio sam taj segment kod Garcije, da se dolazi u završnicu sa pet, šest igrača što nije baš često u HNL-u. No, na Rujevici se ništa od toga nije vidjelo.”

Hajduk ima izraženo mladu zadnju liniju koja se nije snašla na riječkom travnjaku, da ne govorimo kako nisu imali rješenja za fenomenalnog Fruka?

“Nešto mi tu nije baš jasno, ove sezone dovedeno je puno novih igrača, posebno tih Španjolaca koji su označeni kao velika pojačanja. Sada tog Gonzalesa nije bilo niti na klupi. Uvijek se vraćam na moju teoriju i pitanje – zašto se zadnjih 20 godina dovode igrači za koje se potroše silni milijuni, čak i na posudbe od kojih nemaš nikakve financijske koristi, a često i igračke. O.K., slažem se da Hajduk igra s dosta mlađih igrača, ali nisu oni baš bez iskustva. Sve su to reprezentativci u mlađim kategorijama, u europskim utakmicama, kvalifikacijama U21 i slično. Svojedobno sam igrao za prvu momčad Hajduka zajedno s pokojnim Bogdanovićem, Gudeljom, kao 18 – godišnjak, i to velike europske utakmice, pa to nije bilo nešto posebno apostrofirano kao hendikep. Ti momci moraju igrati jer ako ne igraju, ili sjede na klupi neće se moći kasnije transferirati i puniti klupsku blagajnu. Danas se prave transferi igrača u svijetu s 19, 20, 21 godinom, i ako su pravi, onda tu nema izlika da su mladi, neiskusni…Ako će nam takvi stranci sjediti na klupi, ili niti to, uzimati novce čemu sve naše akademije. Može i naš neki momak iz svoga pogona, sjediti na klupi za 2000 eura, a ne ovi koji imaju ne znam 400.000 eura po sezoni.”

Kako Pudar gleda na odnos između kapetana Marka Livaje i trenera Garcije, koji u zadnje vrijeme nekim potezima aktivira različite komentare?

“U nogometu imamo takve situacije često, evo nedavno je Vinicius žestoko reagirao na trenera Alonsa u El Clasicu, ali i prije i poslije toga. Izbeštimao mu je sve po spisku, događa se to. I u moje vrijeme je naravno bilo toga. Ali ovdje je situacija sasvim drugačija. Ne smije se dogoditi da u javnost izađe neki problemi, nezadovoljstva ako ih ima. To mora ostati unutar svlačionice. Mi koji pratimo to sa strane vidimo da tu nešto ima, ali opet kažem, to ne smije izaći vani u javnost, to mora ostati unutar četiri zida. To su neki detalji koji klub mora iskomunicirati. Takve probleme ako postoje, u prvom redu trebaju rješavati sportski direktor i trener zajedno s igračem. U nas u pravilu kada se dogode neki problemi stradavaju trener i igrači, a sportski direktori koji oblikuju sportsku politiku su tu zaštićeni, šta nije dobro. Tu stvar u Hajduku se treba odmah riješiti, u četiri zida, razgovorom, i svatko mora odgovarati za svoje postupke. Svi imaju svoje ugovore, ali i obveze, sportski direktor svoje, trener svoje, i igrač svije. Na njemu je da trenira, igra, sjedi na klupi, uđe u 98. ili izađe u prvom poluvremenu.”

Bez obzira na težak vikend na Kvarneru Pudar drži da nema nikakvog razloga za nezadovoljstvo na Poljudu.

“Poraz u Rijeci je težak i neugodan ali to je sada gotovo, Ništa se nije specijalno dogodilo, problemi se moraju u hodu rješavati, to je samo jedna utakmica od 36. Svi će dolaziti u neku krizu, a uostalom mi ne govorimo o nekoj rezultatskoj krizi Hajduka. Prvi je na ljestvici, ima dobru polazišnu točku i tako treba gledati na stvari. A ono šta nije dobro treba reći, kritizirati.”

Nije Pudar zaobišao ni Dinamo u svom komentaru.

“Ja sam na početku ove sezone rekao da nam je liga slabija 20-25% u odnosu na lani. Prošle sezone više od pola lige se borilo za ostanak, pa smo govorili da je liga dobra, a ustvari nije bila. Ova je još slabija. U Maksimiru imaju svije probleme, po meni najveći da su nagomilali brdo igrača, promijenili kompletan roster, a trener očito nije profilirao iz tog bogatog kadra petnaestak igrača koji će podnijeti najveći teret. Očito se još luta, uvukao se crv sumnje kod nekih igrača koji ne igraju, ali i prateće nezadovoljstvo. Ima toga i u velikim klubovima po Europi, ali to se rješava bezbolnije i elegantnije. Uigrat će se Dinamo sigurno, ali dok se to ne dogodi Hajduk to treba iskoristiti i napraviti neku bodovnu zalihu”, zaključio je svoje viđenje najzanimljivijih tema HNL-a Ivan Pudar.