Pudar za SK: Derbi? Dinamo nema top igrača kao Livaja, na korak su od kolapsa

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Zbivanja u Supersport HNL-u, borba za prvaka ali i ona za ostanak, i aktualno ispadanje Dinama i Hajduka iz Kupa bili su povod za razgovor s Ivanom Pudarom.

Ivane, jesu li za vas iznenađujući rezultati četvrt završnice hrvatskog Kupa, odnosno ispadanje Dinama i Hajduka od Osijeka i Rijeke?

“Pa, i nije me baš iznenadilo. Možda malo više ispadanje Dinama. Rekao sam već vašim kolegama ako Rijeka dobije Dinama da će po meni biti 99% prvaci. To su pokazali i ovom pobjedom u Kupu u Splitu. Što se Dinama tiče, oni ako izgube u derbiju to nije samo novi težak poraz, već bi bilo rasulo kluba. Od rukovođenja do klupe. Cannavaro i Gattuso po meni nisu krivci za ove rezultate, već oni koji su ih doveli. Zašto? Jer kad dovodiš nekoga onda moraš znati zašto i koga dovodiš. Nije dovoljno imati samo igrački background, i misliti da si dobar trener. O sportskoj politici da ne govorim. Evo, u Hajduku su doveli Mlakara i tog Ukrajinca Rysina na 3 mjeseca, i to na posudbu, da im se ožive karijere, i oni još ne igraju. Od njih nemaš ni igračke pomoći, a posebno ne kasnije ni nikakve financijske koristi.”

Dinamo je nakon šoka na Rujevici doživio novi knockdown na kišnom Maksimiru, mogu li se Modri oporaviti od toga prije derbija?

“Dinamu se ne može osporiti borbenost, stvarno su pokušali sve na onom nemogućem terenu. Uz to je Osijek na golu imao sjajnog Malenicu koji je pohvatao sve što je išlo u gol. Imao sam ga prilike trenirati u Segesti, tada kao mladog momka na posudbi, i već tada sam vidio koliko je kvalitetan golman. Dao sam mu neke smjernice, poslije je to kroz karijere nadogradio i izrastao je u odličnog golmana. Dinama će ispadanje iz kupa više poremetiti jer se od njih očekuje da budu prvaci. Doduše, i od Hajduka se to isto očekuje ali kada vidimo koliko su Zagrepčani uložili u momčad i ove sezone, za njih je to sigurno još teži udarac. Napunili su svlačionicu, treba to sve to uštimati, jedan Ademi ulazi s klupe, Kulenović također nakon dolaska Kange. Tu je i Rog, a svi bi oni mogli igrati u Hajduka. Teško mi je predvidjeti ishod nedjeljnog derbija. Ipak, Hajduku je nešto lakše, dolazi u goste, ima bodovnu prednost. Osim toga Dinamo nema takvu facu kao što je Livaja. Da mu padne atomska bomba ispod noge on se ne bi trznuo već bi nastavio i odradio svoje. U Dinamu nema toliko stabilnih igrača, to je sada sve poljuljano, posebice obrana.”

Po Pudaru to nije ni Martin Baturina, barem ne sada?

“Mislim da se kod njega dosta griješi, nalijeva se dok se ne prelije, odnosno on trenutno ne može držati utakmicu pod kontrolom jer stalno igra, za njega nema zamjene ni odmora. On je zaista kvalitetan igrač, ima potencijala. Mlad je, i to se kod njega itekako osjeća na konstantnosti. Kažu puno je utakmica, ritam srijeda – nedjelja, pa zar Barcelona ili Real nemaju isti tempo. Ali, oni znaju dozirati igrače, jer imaju ljude koji to znaju raditi. Eto, opet se vraćam na Hajduk, oni imaju u vodstvu ljude koji su gospodarstvenici, biznismeni, koji se bave dionicama, klub vode kao dioničarsko društvo, a ne dolaze iz sportskog miljea.”

Pudar nije a priori protiv stranih trenera u našem nogometu, ali neke stvari ne može prešutjeti. Činjenica je da ni Hajduk ni Dinamo pod vodstvom stranih trenera nemaju igru?

“Definitivno nemaju igru ni jedni ni drugi. Veliko igračko ime ne znači nužno ni kvalitetno trenersko. Jedna od najvećih barijera je jezik. Jer kad ti igraču ne možeš objasniti svoje zamisli već to ide preko prevoditelja, ili na nekom drugom jeziku to već stvara problem. Kada imaš domaćeg trenera pa još i lokalnog, koji dolazi iz tog mentaliteta, pa ti na dijalektu sve kaže, bez obzira radi li se o dalmatinskom, slavonskom ili zagorskom to je već prednost. Gattuso je dobio narod na svoju stranu na račun borbenosti, ali igre nema što se sve više vidi kako vrijeme prolazi. Jer i kada imaš u navodnike slabije igrače, ti kao trener moraš znati napraviti igru. I nije to samo problem Gattusa, već je to postalo neko pravilo u Hajduku da se stranim trenerima više vjeruje. O.K., reći će Dambrauskas je osvojio kup, ali budimo realni da se nije igralo na Poljudu ne bi ga osvojio. Mentalitet je po meni ključan, posebice ovdje u Dalmaciji, u Splitu…Jer netko je kriv, je li to Gattuso, Vitali ili tko već dovodi te igrače koji nisu pojačanja. Ti se boriš za prvaka a dovedeš Mlakara i Rysina. Taj Ukrajinac zaigra u bijelim čarapama, a svi drugi u regularnim modrim štucnama…Pa to je za jedan klub nedopustivo. Nije baš sve ni u novcu, što se vidi u slučaju Rijeke.” Nisam protiv stranih trenera u našem nogometu, uostalom i ja sam radio vani. Ali, Hrvatska je na zadnja dva SP bila druga i treća, a dovodimo strane trenere, koji su nekada bili igračke veličine, ali nemaju rezultate iza sebe, dovodimo i lošije strane igrače koji zatvaraju prostor domaćim, mladim igračima. Još nešto, klubovi se sve više okreću mladim trenerima protiv kojih naravno nemam ništa protiv. Ali jedan Špaco Poklepović je vodio Hajduka u 74.godini, Ancelotti u Realu još traje…Pa, mi imamo naše kvalitetne trenere koji rade u jakim europskim ligama, i umjesto da ih izvozimo još više u Europu, dovodimo neplanski strance. To nam se razbija o glavu u klupskom nogometu, na što sam već upozoravao prije par godina.

Puno govorimo o Hajduku, Dinamu ali Rijeka ne posustaje?

“Rijeka je po meni najveći favorit za titulu. Oni imaju drugačiju sportsku politiku koja donosi rezultat. Imaju miks mladosti i iskustva, imaju širinu, vidi se to zajedništvo na terenu, a u Dinamu i Hajduku se igrači doimaju kao država u državi. Kompaktni su, zna se tko šta mora raditi u igri, automatizmi su im vidljivi i kada nisu kompletni. Bore se i igrači Dinama i Hajduka ali to nije isto. Na Rujevici su prodali ponajbolje igrače, jer žive od transfera ali doveli su podjednako kvalitetne igrače, i razina igre nije pala, dapače. Doveli su gratis pojačanja. Gdje je tu kvaka? Pa, oni jesu došli gratis ili za male novce ali oni su gotovi igrači, koji zabijaju golove, asistiraju…Doveli su Duju Čopa, kojeg sam kao mladog igrača vodio u Hajduku 2007.godine, koji je sjajan, kompletan igrač. Baš kao i njegov otac Davor koji je po meni najkompletniji igrač u povijesti. Rijeka dovodi gotova pojačanja, a Hajduk igrače koji su došli grijati klupu, i koji se umjesto po golovima, igrama više doživljavaju kao neke zvijezde društvenih mreža…Dajte ljudi dovedite prave igrače, pa će i ljudi više vjerovati. Evo, Poljud je zadnje vrijeme sve manje posjećen, jer ljudi vide da to nije to, vjera je sve manja, euforiju smjenjuje bijes, sada se baca drvlje i kamenje jer to je takav mentalitet. U Rijeci je sve to manje izraženo, oni u miru rade svoj posao.”

Za kraj smo ostavili i borbu za ostanak, Šibenik kojeg je Pudar svojedobno uspješno vodio uvevši ga iz Druge lige u elitu, i u kojem je stekao velike simpatije Funcuta i Šibenčana općenito, sve je bliži ispadanju?

“Kao prvo moram reći da je meni nepojmljivo da u Šibenik dođu sportski direktor i trener iz Gorice, izravnog rivala u borbi za ostanak, a Carević ode u Goricu. Nemam ništa protiv ljudi, dapače, ali ja ne znam ko je tu lud! Šibenik ima dobre igrače ali kao Hajduk nema igru. Gorica se dobro pojačala na zimu, doveli su Ercega, Bralića…Banić je u sjajnoj formi.. Na Šubićevcu je sada sve poljuljano nakon poraza u Velikoj Gorici, a još se po medijima vrte te priče oko novaca, uvjeta…Novci su važni ali ne i presudni. Uvijek se vratim na naše vrijeme kada smo izbacivali velikane, te nezaboravne utakmice s Bordeauxom, HSV-om, Beverenom…protivnici su bili puno bolje plaćeni, ali mi smo igrali srcem. Danas igrač u jednoj sezoni ugovora kupi dva stana, a mi jedva jedan u cijeloj karijeri ako i to! Šibenik još ima šanse za ostanak, ali za konačan uspjeh treba im zajedništvo cijelog kluba” – zaključio je Pudar, kao uvijek bez dlake na jeziku.