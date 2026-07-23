Prvi Meksikanac u povijesti Osijeka!

Podijeli :

NK Osijek

Meksički napadač Armando Leon i službeno je postao novi igrač NK Osijeka.

Prvi je to Meksikanac u povijesti kluba. Ovoga je ljeta stigao na probu na Opus Arenu i nastupio u svim dosadašnjim pripremnim utakmicama te zadovoljio čelnike kluba

Leon je rođen u Ensenadi. Nogomet je počeo igrati u Pachuci i nije napuštao Meksiko do 2024. kada je došao u Andoru i potpisao za FC Ranger’s iz koje je i stigao u redove Bijelo-plavih.

“Jako sam zadovoljan načinom na koji su me dočekali i mogu reći da je tako cijelo vrijeme. Svi su vrlo srdačni prema meni, spremni pomoći u svakom trenutku. Suigrači su tu za mene, osjećam se od prvog dana kao jedan od njih i to me čini sretnim. Mislim da je to svakome najvažnije kada dođe u neki novi klub”, istaknuo je Leon na potpisu ugovora.

Podsjeća na Ramona Miereza, što je i obznanjeno Leonu u klubu…

“Haha, odmah su mi to rekli, valjda već nakon prvog treninga. Čuo sam da je bio odličan strijelac. Trudit ću se opravdati očekivanja i suigrača i trenera, svih vas u klubu i navijača. Volim igrati agresivno kroz presing, cilj mi je postići što više golova i pridonijeti što boljim rezultatima momčadi. Nadam se da ću u svemu uživati. Radim ono što najviše volim, pun sam novih motiva, a ovo mi se trenutno čini kao idealno mjesto za pravo dokazivanje.”