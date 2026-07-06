Prošle godine bio je na posudbi u Vukovaru, sada ga je Dinamo prodao u Osijek

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Dinamo je prošle sezone suvereno osvojio SuperSport HNL, a jedan od razloga su brojni transferi koje su napravili u ljetnom, ali i zimskom prijelaznom roku. Takav način rada u Maksimiru onemogućio je mladim igračima mjesto u i oko prvog sastava.

Jedan od takvih igrača je i Vito Čaić koji je bio kapetan juniorske momčadi Dinama. On već nekoliko godina ide po posudbama pa je tako pretprošle sezone igrao za HNK Goricu dok je prošle sezone bio član HNK Vukovara 1991.

Neće Čaić, kako pišu Sportske novosti, ni ovo ljeto dobiti priliku u Dinamu, ali se neće maknuti iz SHNL-a. SN navodi kako će Čaić preseliti u NK Osijek koji se prošle godine borio za ostanak s Vukovarom za koji je upisao 25 nastupa, jedan gol i jednu asistenciju u SHNL-u.

Navodi se kako će Dinamo imati opciju prvokupa za Čaića nakon prve i druge godine ugovora. Za Modre je 21-godišnji zadnji vezni odigrao tek dvije utakmice u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu.