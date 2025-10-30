Prosinečki: Nema lige, nema Dinama ako Hajduk nije pravi

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, danas 56-godišnji Robert Prosinečki, koji je do prije nekoliko tjedana vodio reprezentaciju Crne Gore, komentirao je odnos snaga u SuperSport HNL-u.

“Velik je pritisak tamo. Ja bih volio da Hajduk bude što jači, jer onda nema ni Dinama, nema lige. I ako je Hajduk takav, onda je to puno zanimljivije. Dinamo i Hajduk su dva najjača kluba, i to mora biti.

Čim je Hajduk jak, čim su i Rijeka i Osijek dobri, onda ima neke kompetencije, onda je to zanimljivo gledati, onda govorimo kako je liga bolja.”

