Promijenjen je termin još jedne utakmice SHNL-a

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Susret 28. kola SuperSport HNL-a između Vukovara i Lokomotive neće se igrati prema prvotnom rasporedu. Umjesto u petak, 3. travnja, utakmica je prebačena na utorak, 7. travnja, a počet će u 15:45 na stadionu Gradski vrt, priopćio je vukovarski klub.

Razlog promjene termina zasad nije objavljen. Vukovar se kao posljednjeplasirana momčad bori za ostanak, dok Lokomotiva na osmom mjestu ima deset bodova više.

U srijedu je potvrđena i promjena termina utakmice Rijeke i Osijeka u 29. kolu hrvatskog prvenstva. Umjesto prema ranijem rasporedu, susret će se igrati u nedjelju, 12. travnja, od 16 sati. Do promjene je došlo zbog polufinalne utakmice SuperSport Hrvatskog kupa između Rijeke i Slaven Belupa, koja je na rasporedu četiri dana ranije.

Rijeka će tako imati dan više za odmor između kup-susreta i prvenstvene utakmice. Bit će to treća utakmica koja će se igrati te nedjelje, i to u istom terminu kao ogled Varaždina i Slavena, dok će Hajduk i Gorica istoga dana igrati od 18:30 sati.