Promijenjen je termin derbija Hajduka i Dinama u Splitu

Hajduk i Dinamo igrat će ranije od prvotnog plana.

Termin najvećeg hrvatskog derbija u 25. kolu HNL-a je promijenjen.

Hajduk i Dinamo trebali su igrati na Poljudu u nedjelju 8. ožujka od 17.45, no sada je utakmica prebačena na 15 sati istog dana.

Zbog te promjene i susret Vukovara i Rijeke također mijenja satnicu, umjesto u 15 sati, igrat će se od 17.45.

Nakon 22 od ukupno 36 kola, Dinamo je prvi na ljestvici s pet bodova prednosti ispred Hajduka.