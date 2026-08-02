Prometno u Rijeci: Na vrata stiže reprezentativac, Fruk i dva ključna igrača pred odlaskom?

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Foto: HNK Rijeka

Ljetna rekonstrukcija momčadi Matjaža Keka ide dalje, a u igri su i potencijalno milijunski izlazni transferi.

Na Rujevici su već imali pripremljen dres za Marina Šotičeka i pregovori s Baselom bili su pred samim završetkom, no u finišu se uključio Hajduk i preoteo mladog krilnog napadača. Prema pisanju Sportskih novosti, Rijeka se stoga odmah okrenula inozemnom tržištu, a sportski direktor Darko Raić-Sudar već pregovara s jednim stranim igračem koji bi trebao donijeti novu dimenziju u napadu.

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Promjena stiže i na vratarskim pozicijama. Mladi Aleksa Todorović ostaje u prvim planovima, no trener Kek inzistira na iskusnijoj konkurenciji, pa je izbor pao na slovenskog reprezentativca Igora Vekića. Čuvar mreže danskog Vejlea i dugogodišnja pričuva Janu Oblaku u reprezentaciji stiže na Rujevicu nakon što su klubovi pronašli zajednički jezik oko odštete.

Dolaskom novog vratara i krilnog igrača ulazni rok bit će privremeno zaključen, ali slijedi uzbudljivo razdoblje izlaznih transfera. Za najzvučnije ime, Tonija Fruka, stigli su upiti iz MLS-a te iz Rusije, no na Rujevici se najviše čeka potez Sergeja Jakirovića i financijski moćnog Hull Cityja. Rusi su pokazali ozbiljan interes i za Tiaga Dantasa, za kojeg je Rijeka spremna pregovarati prođe li ponuda granicu od četiri milijuna eura.

Gusto je i oko mladog napadača Daniela Adu-Adjeija za kojeg je stigla konkretna ponuda iz Serie A, ali ju je Mišković odbio. S obzirom na to da Rijeka i Bournemouth dijele vlasnička prava napola, na Rujevici vjeruju da Adu-Adjei pod Kekom može dodatno podići svoju vrijednost te s njegovom prodajom nigdje ne žure.