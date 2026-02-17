Projekt vrijedan milijune, a klub u minusu: Tko je odgovoran za pad Osijeka?

Podijeli :

Nakon novog poraza Osijeka u Opus Areni, ovoga puta protiv Hajduka, u klubu su povučeni prvi konkretni potezi i krenule su promjene u upravi. Spominju se i mogući nasljednici Željka Sopića, dok se Osijek rezultatski i organizacijski nalazi u jednoj od najtežih situacija u novijoj povijesti.

O gorućim problemima slavonskog prvoligaša naš Petar Čondić razgovarao je s Brankom Karačićem, nekadašnjim trenerom i dugogodišnjim igračem Osijeka.

Kako se osjećate u ovom trenutku i gdje vidite ključni problem?

“Jako teško, zaista teško. Svi smo bili oduševljeni dolaskom mađarskog investitora, izgradnjom fantastičnog stadiona i stvaranjem vrhunskih uvjeta za igrače prije šest ili sedam godina. Dolaskom Nenada Bjelice nakon njegovih uspjeha s Dinamom stvorena je ideja da se napadne naslov. U prvoj sezoni Osijek je djelovao moćno, ali je Dinamo u ključnim utakmicama ipak presudio. Nakon slabije druge sezone i Bjeličina odlaska krenuo je pad.“

Gdje je sve pošlo po zlu?

“Nakon tog razdoblja ugovori više nisu bili na razini kao u vrijeme borbe s Dinamom. Odlazak Miereza nagovijestio je da se nešto događa, iako se u javnosti i dalje govorilo o borbi za vrh. U međuvremenu su se počeli gomilati problemi koji su doveli do današnje situacije.“

Promjene trenera – Rožman, pa Sopić – nisu donijele pomak?

“Kohorta već dugo traži odlazak određenih ljudi iz kluba. Dolaskom Alena Petrovića očekivalo se smanjenje pritiska na trenera, ali sportski potezi očito nisu bili dobri. Sada svi – uprava, sportski sektor, trener i igrači – moraju preuzeti odgovornost. Razlozi se moraju jasno i otvoreno reći javnosti.“

Financijski problemi i kašnjenje plaća?

“Kad sam prije 15 godina bio trener, plaće su kasnile pet-šest mjeseci pa smo bili četvrti. Ali ovdje se problemi guraju pod tepih već dvije godine. Nevjerojatno je da se Osijek danas bori za opstanak. Sopić je dobio četiri igrača koji nisu bili u natjecateljskom ritmu i to je netko morao predvidjeti. U međuvremenu Vukovar izgleda jako dobro, Gorica ima bodovnu prednost – Osijek je u ozbiljnom problemu i to treba jasno reći.“

Privatizacijski model u Rijeci funkcionira funkcionira, no u većini ne?

“Da imam odgovor, svima bi bilo lakše. Rijeka je s tim modelom uspjela, što znači da je presudan ljudski faktor.“

Može li se Osijek izvući?

“Vjerujem da neće ispasti. Osijek je meni puno dao i želim mu pomoći koliko god mogu. U klubu moraju raditi pravi ljudi i povlačiti prave poteze. Ne smije se živjeti na priči da je Osijek dio ‘velike četvorke’, nego to treba dokazivati na terenu i u vođenju kluba.“