Procurila fotografija iz Splita: Novo pojačanje Hajduka stiglo na Poljud

xSTRINGERx via Guliver

Nakon što je prije nekoliko mjeseci pokazan interes Hajduka za dovođenjem 22-godišnjeg albanskog veznjaka Etnika Brrutija, cijeli posao sad je i završen.

Albanski veznjak Etnik Brruti potpisuje za Hajduk. U Split stiže bez odštete nakon isteka ugovora s kosovskom Malishevom, a riječ je o prvom pojačanju koje je realizirao novi sportski direktor Robert Graf.

Sada je procurila i fotografija njega s dresom Hajduka. Kao što je vidljivo na fotografiji, ugovor je potpisan do 2029. godine.

✅ ZYRTARE: 22 vjeçari, Etnik Brruti transferohet falas nga Malisheva te Hajduk Split ✍️🇦🇱 Ai ka nënshkruar kontratë 3 vjeçare pic.twitter.com/GknikToudc — AlbanianScout (@albanianscout) May 29, 2026

Brruti se na Kosovu i u Albaniji smatra jednim od talentiranijih mladih veznjaka. Tijekom karijere nastupao je za mlađe reprezentativne selekcije Kosova, no prošle godine odlučio je igrati za Albaniju te je upisao nastupe za njihovu U-21 reprezentaciju. Ranije je bio i u planovima albanskog izbornika Sylvinha za seniorsku reprezentaciju.

Podsjetimo, u četvrtak je Hajduk objavio i informacije o igračima koji napuštaju klub ili bi uskoro mogli otići. Anthony Kalik i Ismael Diallo sigurno završavaju svoju epizodu na Poljudu jer im neće biti ponuđeni novi ugovori. Klub je također otvorio vrata odlascima Zvonimira Šarlije, Filipa Krovinovića i Huga Guillamona, koji imaju važeće ugovore, ali mogu potražiti novu sredinu. Ante Rebić dobio je ponudu za nastavak suradnje, no još uvijek nije donio konačnu odluku.