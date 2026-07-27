Prevljak će uskoro biti predstavljen kao novi igrač Dinama, evo kada bi mogao debitirati

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AP Photo/Stanislav Filippov via Guliver Images

Dinamo radi 'punom parom' na pojačanjima.

U Maksimir je Aleks Stojaković već došao iz Lokomotive, a Smail Prevljak trebao bi biti uskoro predstavljen kao novi igrač.

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Donedavni napadač Istre treba obaviti liječnički pregled i formalizirati dogovor kako bi sve bilo potvrđeno. Kako navodi Germanijak, to bi se trebalo dogoditi tijekom ovog ponedjeljka.

Protiv Thuna ne bi trebao zaigrati, ali registracija za 3. kolo kvalifikacija mora predati do četvrtka u 23.59, a ako sve prođe u redu, Prevljak bi do tada već trebao odraditi nekoliko treninga. Naravno, o ishodu utakmice s Thunom, ovisi hoće li Prevljak biti na raspolaganju za Ligu prvaka ili Europsku ligu.

Njegov se debi očekuje možda već u petak, na startu HNL-a protiv Slavena Belupa.