Preokret za preokretom: Livaković ipak ne ostaje u Dinamu?

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xxTomxDubravecx via Guliver

Dominik Livaković i ostanak u Dinamu glavna su tema ovih dana u nogometnim krugovima.

Njegov menadžer Andy Bara nalazi se u Istanbulu, gdje razgovara s čelnicima Fenerbahčea, ali u utrku za Livakovića ozbiljno se uključio i grčki velikan.

Germanijak piše da je Olympiacos trenutačno postao favorit za njegov potpis te da je Livaković u ovom trenutku bliže Pireju nego Zagrebu ili Torinu.

Njegova trenutačna jedinica Konstantinos Tzolakis nalazi se vrlo blizu odlaska u Hull City kod Sergeja Jakirovića.

Grci su, navodno, toliko uporni da su spremni platiti Fenerbahceu traženu odštetu od oko pet milijuna eura, mogu ispuniti i Livakovićeve uvjete. Jedina otegotna okolnost jest ozljeda koju Livaković vuče još od SP-a, ali prema navodima nije ništa ozbiljno.