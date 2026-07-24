Preokret za preokretom: Livaković ipak ne ostaje u Dinamu?

Nogomet 24. srp 20268:30 0 komentara
xxTomxDubravecx via Guliver

Dominik Livaković i ostanak u Dinamu glavna su tema ovih dana u nogometnim krugovima.

Njegov menadžer Andy Bara nalazi se u Istanbulu, gdje razgovara s čelnicima Fenerbahčea, ali u utrku za Livakovića ozbiljno se uključio i grčki velikan.

Germanijak piše da je Olympiacos trenutačno postao favorit za njegov potpis te da je Livaković u ovom trenutku bliže Pireju nego Zagrebu ili Torinu.

Njegova trenutačna jedinica Konstantinos Tzolakis nalazi se vrlo blizu odlaska u Hull City kod Sergeja Jakirovića.

Grci su, navodno, toliko uporni da su spremni platiti Fenerbahceu traženu odštetu od oko pet milijuna eura, mogu ispuniti i Livakovićeve uvjete. Jedina otegotna okolnost jest ozljeda koju Livaković vuče još od SP-a, ali prema navodima nije ništa ozbiljno.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet