‘Predugo to traje. Hajduka tu nema, iz sezone u sezonu se ponavlja ista priča’

Robert Matić / Hajduk.hr

Saša Peršon, čovjek koji je igrao za Hajduk, Rijeku te Dinamo, prokomentirao je Jadranski derbi koji je završio bez pogodaka.

“Kad ovako gledam te derbije koji su odigrani u ovoj sezoni između Hajduka i Rijeke, možda je ovo bio nekako i možda jedan od lošijih derbija, možda najsiromašniji. Drugo poluvrijeme je praktički bila neka uspavanka. Jednostavno, igra za zaborav”, istaknuo je za Net.hr.

Otkrio je i kako vidi Rijekin nastavak sezone:

“Zna se dobro da Rijeku samo osvajanje kupa na neki način vodi u Europu. Ako Rijeka ne uđe u Europu, to bi sigurno bio veliki neuspjeh. Jedino osvajanje kupa bi možda moglo koliko-toliko sezonu spasiti”, rekao je pa se osvrnuo na ovu turbulentnu sezonu kluba s Rujevice:

“Vjerujem da se Rijeka u toj Europi puno više trošila nego u našoj ligi, a onda kroz našu ligu jednostavno nije djelovala i nije bila na onoj razini prošlogodišnje kada je osvojila naslov prvaka.”

Dotaknuo se i situacije na Poljudu…

“Predugo to traje. Očigledno da je jednostavno i nedostatak jedne kvalitete prisutan u Hajduku da bi se Hajduk ravnopravno mogao nositi s Dinamom u borbi za prvaka”, bio je direktan Peršon.

“Bilo bi super i za nogomet da je Hajduk jak, da ta borba između Hajduka i Dinama, pa evo i Rijeke, bude puno, puno neizvjesnija i zanimljivija. Jednostavno, Hajduka tu nema. Iz sezone u sezonu se ponavlja ista priča.”