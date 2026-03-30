Predsjednik Hajduka: Garcia ostaje i sljedeće sezone, a ostanak Livaje ovisi o financijama

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić gostovao je u RTL-ovoj emisiji Sport te govorio o aktualnim temama vezanim uz splitski klub.

Dotaknuo se pitanja stadiona i njegove sigurnosti uoči nadolazećih utakmica. “Mi 12. 4. igramo u tom zadnjem krugu prvu domaću utakmicu. Stadion je siguran, mi smo proveli sve što je do nas, licenciranje, sva potrebna mišljenja, potpise. Naravno kada se govori dugoročno postavlja se pitanje – do kada je siguran, ali nama je najbitnije da je siguran za sljedeću utakmicu”, rekao je Bilić u razgovoru s Borisom Jovičićem pa otkrio i stav kluba o novom stadionu.

Govoreći o dugoročnoj infrastrukturi, naglasio je kako klub vidi izgradnju novog stadiona kao strateški prioritet.

“Stav kluba je strateški da nam je potreban novi stadion, da treba biti tu, u blizini, u centru grada, da je dio grada, da se dolazi pješke, u grupama. Split kao grad je dosta skućen, ali Hajduk je dio grada.”

Jedna od važnijih tema bila je i sportska struktura, odnosno izbor novog sportskog direktora.

“To je bitno pitanje, ključnije od samog stadiona. U ovom trenutku o imenima ne bih, postoje dvije opcije o kojima ćemo obavijestiti javnost.”

Bilić se osvrnuo i na status ključnih igrača poput Marka Livaje i Ante Rebića te mogućnost produljenja njihovih ugovora.

“Svi u Splitu i šire znaju koliko je Livaja bitan, imamo ugovor do kraja sljedeće sezone. Najveće je pitanje financija, koliko i kako se možemo dogovoriti. Slična je situacija s Antom Rebićem, ali i još nekim igračima s kojima bismo htjeli razgovarati.”

Na kraju je komentirao i rezultate momčadi ove sezone te planove za budućnost.

“U sezoni je bilo i uspjeha i neuspjeha. Podbacili smo što se tiče Europe i Kupa, ali ono što smo napravili odlično, a što je jedan od ciljeva je afirmacija mladih igrača, jedan od prioriteta. I sljedeće sezone ćemo krenuti s istim trenerom, stožerom i ciljevima koje smo imali i ove sezone”, zaključio je Bilić.