Predsjednica Osijeka demantirala informacije o prodaji kluba

Podijeli :

NK Osijek

Nakon što je turski poduzetnik Yüksel Yıldırım objavio da mu je bila ponuđena kupnja NK Osijek, slavonski je klub demantirao informaciju.

“NK Osijek ovim putem odlučno odbacuje sve netočne i neprovjerene navode o mogućoj prodaji Kluba koji se posljednjih dana pojavljuju u medijskom prostoru. Klub nije vodio, niti vodi razgovore o prodaji, niti je bio u kontaktu s osobama ili subjektima koji se spominju u tim napisima.

Naš puni fokus usmjeren je isključivo na budućnost NK Osijek — završetak petogodišnje strategije razvoja Kluba, jačanje sportske i organizacijske strukture te pripremu svih ključnih projekata koji slijede. Po završetku svih procesa i finalizaciji ključnih odluka, Klub će najprije interno komunicirati sve promjene, zatim ih predstaviti svojim navijačima, a potom i službeno objaviti putem javnog priopćenja”, stoji u priopćenju predsjednice Alexandre Vegh na društvenim mrežama.