Pred nama je prvi Derbi sjevera sezone: Varaždin po ‘potvrdu’ pobjede nad Hajdukom u Koprivnici

U 2. kolu HNL-a na stadionu Ivan Kušek Apaš očekuje nas prvi ovosezonski Derbi sjevera između Slaven Belupa i Varaždina.
Pred koprivničkim navijačima domaći trener Mario Gregurina tražit će prve bodove u novoj sezoni uz kompletiran igrački kadar i povratak Alena Grgića. S druge strane, momčad Nikole Šafarića u Podravinu stiže napunjena samopouzdanjem nakon velike pobjede nad Hajdukom na otvaranju prvenstva.
Statistika najavljuje neizvjestan dvoboj u kojem domaći teren rijetko donosi prevagu — u proteklih sedam međusobnih susreta gosti su čak pet puta ostali neporaženi. Utakmica počinje u 18:30 sati, a glavni sudac je Duje Strukan iz Splita.
Očekivani sastavi:
Slaven Belupo (4-2-3-1): Sentić – Krušelj, Kovačić, Cvetko, Urata – Adeshina, Crepulja – Mitrović, Mažar, Banovec – Nestorovski.
Varaždin (4-3-3): Silić – Maglica, Mladenovski, Škaričić, Sikošek – Marina, Canjuga – Latković, Mamić, Tavares – Mamut.
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