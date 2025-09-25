Pred nama je 8. kolo HNL-a, evo tko će suditi

Podijeli :

Fotoagenzia via Guliver Image

Poznat je raspored sudaca, delegata i kontrolora za prvenstvene utakmice 8. kola HNL-a, koje su na rasporedu ovog vikenda.

U ovom kolu nema velikih derbija. Dinamo koji drži prvo mjesto igra protiv Slaven Belupa, a sudi Dario Bel, dok će drugoplasiranom Hajduku protiv Lokomotive suditi Patrik Pavlešić.

Mateo Erceg će suditi susret Varaždina i Vukovara, prvi susret kola.

Ante Čulina će u Rijeku na Derby della Učka s Istrom, dok će utakmicu Gorice i Osijeka suditi Duje Strukan.

Sve delegate pogledajte na fotografiji.