Pravi raritet u HNL-u, ovakvo kolo se nije dogodilo otkad postoji Liga 10!

Podijeli :

xLukaKolanovicx via Guliver

Hajduk i Gorica na Poljudu zaključuju drugo kolo SHNL-a, a na utakmici je kompletirano nešto što se u hrvatskom prvenstvu nije dogodilo otkad postoji Liga 10.

Benrahou je doveo Hajduk u vodstvo iz penala u 52. minuti, a tome je prethodio prekršaj i crveni karton igrača Gorice Elvira Durakovića.

Tako je drugo kolo HNL-a donijelo crveni karton na svih pet utakmica. Ono što je dodatni raritet jest to što su svih pet crvenih dobili igrači gostujućih ekipa.

CRVENI KARTONI 2. KOLA: