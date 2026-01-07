Poznato više o Bennacerovoj ozljedi, evo o čemu je riječ!

Podijeli :

Dinamov veznjak Ismael Bennacer ozlijedio se u osmini finala Afričkog kupa nacija protiv DR Konga. Nakon doskoka osjetio je bol u zadnjoj loži, uhvatio se za desnu nogu i morao napustiti teren u 49. minuti.

Njegov je Alžir u konačnici nakon produžetaka svladao DR Kongo, a vijesti ipak nisu tako loše ni za veznjaka Dinama.

POVEZANO VIDEO / Alžir golčinom u 119. preko DR Konga izborio četvrtfinale Afričkog kupa nacija! Ozljeda Bennacera

Kako doznaje Index, Bennacer se osjeća dobro i najvjerojatnije je riječ samo o istegnuću te će biti spreman za sljedeću utakmicu na Afričkom kupu nacija.

Alžir se u subotu od 17 sati susreće s Nigerijom u četvrtfinalu, a utakmicu gledate na Sport Klubu.

