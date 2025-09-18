Poznato tko će suditi prvi vječni derbi sezone!

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Pred nama je 7. kolo HNL-a, a sada je poznato i tko će suditi.

Fokus vikenda svakako je na derbiju koji se u subotu igra na Poljudu. Sudit će gaMateo Erceg iz Benkovca, kojemu će pomagati Goran Pataki iz Đakova te Kristijan Novosel iz Valpova, za četvrtog suca delegiran je Patakijev sugrađanin Zdenko Lovrić. U VAR sobi će biti Ivan Bebek iz Rijeke, dok je uloga AVAR-a pripala Mariju Zebecu iz Cestice.

U subotu će na teren i Lokomotiva i Varaždina na Maksimiru, a tamo će glavnu riječ imati Antonio Melnjak iz Rijeke, Dario Bel bit će četvrti sudac, a Ivan Matić VAR sudac.

U nedjelju će prvi igrati istrčati nogometaši Gorice i Slavena, taj ogled sudit će Ante Terzić iz Podstrane, dok će četvrti sudac biti Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.

Istog dana očekuje nas ogled Istre 1961 i Osijeka, a njega će suditi Čakovčanin Partik Kolarić, s tim da će mu iz VAR sobe ‘čuvati leđa’ Ivan Vučković iz Zagreba.

Posljednja utakmica u 7. kolu odigrat će se u ponedjeljak, u Vinkovcima, a tamo će Vukovar 1991 dočekati aktualnog prvaka Rijeku. Taj ogled sudit će Ivan Vukančić iz Benkovca, četvrti sudac bit će Oliver Romić iz Osijeka, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak iz Zagreba.