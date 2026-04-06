Poznato tko će suditi polufinala Kupa

Podijeli :

Fotoagenzia via Guliver Image

Određeni su suci za polufinalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa koje su na rasporedu u srijedu.

Prvi polufinalni dvoboj, koji počinje u 16:30 sati, između Rijeke i Slavena Belupa sudit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Pomoćnici su mu Ivan Starčević i Marko Maloča, četvrti sudac je Patrik Pavlešić, VAR Mario Zebec, a AVAR Fran Jović.

Druga utakmica, između Gorice i Dinama, počinje u 18:30 sati. Glavni sudac bit će Duje Strukan iz Splita. Njegovi pomoćnici su Dujo Sarić i Vice Vidović, četvrti sudac je Ante Terzić, VAR sudac Tihomir Pejin, a AVAR Goran Pataki.