Poznato što je presudilo Čabraji na klupi Vukovara, rezultati nisu glavni razlog otkaza!

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

HNK Vukovar 1991 potvrdio je da Silvijo Čabraja više nije njihov trener te da ga mijenja Tomislav Stipić.

Čabraja je u 19 utakmica na klupi upisao je tri pobjede, šest remija i 10 poraza, a presudila su mu ova tri posljednja poraza u nizu. Ipak, kako objašnjavaju SN, rezultati nisu glavni razlog otkaza.

Naime, Čabraja i predsjednik kluba Markus Buzov nisu dijelili isto mišljenje oko statusa Robina Gonzaleza. Iako je Kolumbijac sa sedam pogodaka i dvije asistencije u svim natjecanjima najistaknutije ime momčadi, bivši trener nije želio graditi njegovu ulogu isključivo na prijašnjim nastupima.

Tijekom drugog dijela sezone Čabraja ga je u tri navrata uvodio s klupe, što je za Gonzaleza bila neuobičajena situacija. Premda je riječ o najatraktivnijem igraču u Vukovarovoj momčadi, trener je smatrao da su mu u tom trenutku druge opcije bile korisnije, a takav pristup nije naišao na odobravanje vlasnika kluba.

Spominju se i dodatni razlozi za nezadovoljstvo, poput prodaje važnog igrača Davida Mejie izravnom konkurentu Osijeku za vrlo malen iznos, kao i kašnjenja plaća, no čini se da je upravo Robinov status bio glavni izvor prijepora.