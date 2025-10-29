Poznato kada Kovačević može računati na Bennacera i Stojkovića

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo nakon šokantnog poraza u Vinkovcima u subotu dočekuje Rijeku u derbiju 12. kola.

Mariju Kovačeviću su se u susretu s Vukovarom ozlijedila dva igrača.

Prvo se u 29. minuti ozlijedio Luka Stojković. Pucao je, ali se pri tom udarcu nešto dogodilo. Očito mu je stradao mišić, a on se u bolovima i suzama previjao na travi. Morao je napustiti teren, a u igru je umjesto njega ušao Hoxha. Kasnije je, na poluvremenu, zbog ozljede ostao u svlačionici i Moris Valinčić.

Kako doznaje Germanijak, Ismaël Bennacer bi trebao biti spreman za derbi s Rijekom, pitanje je hoće li biti u startnoj postavi, ali Luka Stojković sigurno neće jer ga čeka nekoliko tjedana pauze, pa bi mogao biti spreman tek za dvoboj s Lilleom 27. studenoga.