Poznato je tko sudi finale između Dinama i Rijeke

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Mateo Erceg (30) iz Benkovca je praktički naš jedini renomiraniji sudac koji je još uvijek potpuno ‘čist‘

Predsjednik Povjerenstva za natjecanje SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa Željko Mihalj potpisao je službeni dokument kojim su potvrđeni suci za završnicu Rabuzinova sunca u Osijeku.

Finalni ogled Dinama i Rijeke u Opus Areni vodit će Mateo Erceg, 30-godišnji sudac iz Benkovca. Pomoćnici će mu biti Alen Jakšić i Stjepan Žugaj, četvrti sudac je Ivan Vukančić, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec i Tihomir Pejin kao AVAR.

Erceg je ove sezone potvrdio status jednog od najpouzdanijih hrvatskih sudaca. Vodio je čak 21 utakmicu SuperSport HNL-a, najviše među svim domaćim sucima. U tom razdoblju pokazao je 98 žutih kartona, tri isključenja zbog drugog žutog te jedan izravni crveni karton, uz dosuđenih sedam jedanaesteraca.

Posebno mu u prilog ide činjenica da iza njegovih odluka ove sezone nije ostalo značajnijih kontroverzi, zbog čega se profilirao kao jedan od rijetkih domaćih sudaca bez ozbiljnijih repova.

Dobre ocjene dobio je i za vođenje najvećih derbija, uključujući oba ovosezonska susreta Hajduka i Dinama na Poljudu.

Dinamu je ove sezone sudio osam puta, a Modri su u tim utakmicama osvojili 22 od moguća 24 boda, uključujući i dvije pobjede u derbijima protiv Hajduka. Rijeci je pak sudio dvaput, u uvjerljivim pobjedama protiv Hajduka (5:0) i Lokomotive (2:0), pa i na Rujevici imaju pozitivna iskustva s njegovim suđenjem.