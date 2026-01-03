Poznato je gdje će Hajduk odraditi pripreme za drugi dio sezone

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka s pripremama za proljetni dio sezone krenut će 5. siječnja. Trener Gonzalo Garcia tada će okupiti momčad, a cijeli pripremni period odradit će se na Poljudu. Prvi trening zakazan je za ponedjeljak u 11 sati. U uvodnim danima igrače očekuju testiranja i bazični dio priprema, dok klub do prve pripremne utakmice neće organizirati medijske aktivnosti.

Hajduk će tijekom priprema odigrati tri prijateljske utakmice. Protivnici će biti drugoligaš Croatia Zmijavci te bh. prvoligaši HŠK Posušje i Široki Brijeg. Prvi ogled igra se 11. siječnja u Zmijavcima, dok će preostale dvije utakmice biti odigrane na Poljudu bez prisustva publike.

Utakmicu prvog kola nastavka sezone Hajduk će odigrati na Poljudu protiv Istre u subotu, 24. siječnja, s početkom u 16 sati. Bijeli su zimsku stanku dočekali na drugom mjestu HNL-a s osvojenih 37 bodova u 18 kola, bod manje od vodećeg Dinama.