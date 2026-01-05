Poznati termini prvih utakmica drugog dijela sezone HNL-a

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Momčadi HNL-a su započele s pripremama za drugi dio sezone, a poznato je i kada ih očekuju prvi susreti.

Pred njima je 19. kolo hrvatskog prvenstva koje počinje 23. siječnja te traje do 25. siječnja kada će zaigrati vodeće momčadi Dinamo i Hajduk.

Osim za kolo koje otvara drugi dio sezone, poznata je satnica i za 20. kolo.

HNL SATNICA 19. KOLO:

23. siječnja:

Varaždin – Gorica (16 sati)

24. siječnja:

Lokomotiva – Vukovar 1991 (15 sati)

Rijeka – Slaven Belupo (17.15)

25. siječnja:

Hajduk – Istra 1961 (15 sati)

Osijek – Dinamo (17.45)

20. KOLO:

30. siječnja:

Istra 1961 – Lokomotiva (18 sati)

31. siječnja:

Gorica – Hajduk (15 sati)

Slaven Belupo – Varaždin (17.45)

1. veljače:

Osijek – Rijeka (15 sati)

2. veljače:

Dinamo – Vukovar 1991 (18 sati)