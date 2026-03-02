Poznati suci za četvrtfinale Kupa, evo tko sudi Jadranski derbi

Poznato tko će dijeliti pravdu.
Određeni su suci za tri od četiri utakmice četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa koje se igraju u srijedu. Tri utakmice igraju se 4. ožujka, a jedna 10. ožujka.
Utakmice i suci:
Varaždin – Gorica (17 sati), glavni sudac Patrik Pavlešić, VAR Ivan Vučković.
Dinamo – Kurilovec (18 sati), glavni sudac Ante Terzić, VAR Dario Kulušić.
Rijeka – Hajduk (20 sati), glavni sudac Patrik Kolarić, VAR Ivan Matić.
Slaven Belupo i Lokomotiva igraju naknadno, u utorak 10. ožujka.
