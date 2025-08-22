Poznati sastavi za prvu utakmicu 4. kola HNL-a

Podijeli :

NK Vukovar

Četvrto kolo HNL-a će od 20 sati u Vinkovcima otvoriti Vukovar 1991 i Gorica. Domaćinima je ovo druga uzastopna utakmica na Cibalijinom stadionu dok je Gorici ovo već četvrto uzastopno gostovanje zbog radova na stadionu.

U sezonu je bolje ušla momčad Gorice koja je unatoč gostovanjima upisala pobjedu protiv Lokomotive te remi s Varaždinom. Jedini poraz upisali su protiv Hajduka na Poljudu.

Vukovar s druge strane ima tek jedan osvojen bod, protiv Istre 1961 na domaćem terenu dok su poraze upisali na gostovanjima na Maksimiru protiv Lokomotive i Dinama.

Ovaj susret je prilika za obje ekipe da uzmu bodove u HNL-u, ali Gorica je blagi favorit zbog boljeg ulaska u sezonu.

Trener Vukovara Gordon Schildenfeld odlučio se na ovaj sastav: Bulat – Tabinas – Henning – Šuver – K. Pavičić – Biljan – Pilj – Gastaldelo – Mejia – Gonzalez – Knoll

Mario Carević nastavak dobre forme traži s ovom jedanaestorkom: Matijaš – Trontelj – Leš – Filipović – Čabraja – Pršir – Pozo – Kavelj – D. Pavičić – Vrzić – Čuić

Utakmica počinje u 20 sati.