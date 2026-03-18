Poznati detalji treninga na kojem su kulminirale tenzije u Vukovaru

xxGoranxMehkekx lokomotiva_rijeka1-031123 via Guliver Image

Vukovar je otpustio i drugog trenera ove sezone. Nakon Gordona Schildenfelda, odlazi i Silvijo Čabraja kojeg će zamijeniti Tomislav Stipić.

Ranije se pisalo da je glavni uzrok sukoba bio jedan igrač, odnosno neslaganje između Čabraje i predsjednika kluba Markusa Buzova oko statusa Robina Gonzaleza. Kolumbijac je sa sedam pogodaka i dvije asistencije u svim natjecanjima bez dvojbe prvo ime momčadi, ali bivši trener nije želio da mu mjesto u sastavu bude zajamčeno isključivo na temelju ranijih nastupa.

U drugom dijelu sezone Čabraja ga je tri puta slao u igru s klupe, što je za Gonzaleza bila neuobičajena uloga. Iako je riječ o najistaknutijem igraču Vukovara, trener je smatrao da su mu u tom trenutku neke druge opcije bile korisnije. Takav pristup nije najbolje sjeo vlasniku kluba.

Index sada otkriva nove pojedinosti cijele situacije i objašnjava kako je došlo do konačnog prijeloma. Prema njihovim navodima, tenzije su kulminirale na jednom treningu nakon spomenute utakmice, kada je Čabraja zamjerio Gonzalezu manju trkačku potrošnju i slabiji doprinos u obrambenim zadacima. Kolumbijac je fizički zaostajao za ostatkom momčadi za jedan do dva kilometra, a ni u fazi obrane nije pokazivao razinu angažmana koju je trener tražio. U tom razgovoru navodno je poručio da ne želi igrati obranu, da u ekipi ima poseban status te da mu nije potpuno jasno što se od njega točno traži na terenu.

Nakon tog sukoba više nije bilo komunikacije sve do ponedjeljka ujutro, kada je Čabraja telefonski saznao da je smijenjen.

Kako Index doznaje iz izvora bliskih klubu, uprava nije bila zadovoljna načinom na koji je Gonzalez tretiran. U klubu ga i dalje smatraju jednim od najvažnijih projekata za budućnost i igračem na kojem bi mogli ozbiljno profitirati, uvjereni da ima kvalitetu za iskorak prema najvećim hrvatskim klubovima poput Dinama, Hajduka ili Rijeke. Čabrajin pristup, koji je inzistirao na istim pravilima za sve igrače, očito se nije poklapao s vizijom uprave.