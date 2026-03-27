Dinamo objavio stanje Maksimira: ‘Lomiš ga, a on se ne da’

Luka Kolanović via Guliver

Nevrijeme radi veliki kaos u metropoli.

Dok se zbraja šteta u Ciboni, gdje su oštećeni krov i kupola Draženova doma, snažno nevrijeme u Zagrebu nije zaobišlo niti maksimirski stadion.

Dinamo Zagreb objavio je snimku trenutačnog stanja stadiona, vidljivo je tek da je razbijeno staklo koje štiti klupu za rezerve. Stoga je Dinamo iznad objavljenog videa ostavio i prigodan opis u vidu stihova iz popularne “Plave balade”.

“Lomiš ga, a on se ne da”, stoji u objavi.

Podsjetimo, počeci gradnje novog stadiona bi se trebali dogoditi 2028. godine, kada će krenuti krenuti rušenje stadiona.