Poraz hrvatskog nogometa u Europi: Tek četiri države su gore od HNL klubova ove sezone

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka je poražena od irskog Shelbournea 2:1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu i time nastavila slab niz u Europi ove sezone.

Aktualni hrvatski prvak put je počeo u 2. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, ali ih je izbacio bugarski Ludogorec. Sada je stigao i poraz od Shelbournea, a imaju za igrati još i uzvrat u Dublinu.

Hrvatska i dalje ima tri od četiri predstavnika koji igraju europske utakmice.

POVEZANO Hrvatski prvak se osramotio na Rujevici, Đalović na velikim mukama Evo tko će dijeliti pravdu Hajduku i Dinamu na Poljudu, uvodi se i jedna promjena

Dinamo je odavno osigurao plasman u ligašku fazu Europa lige, Hajduk danas igra prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv albanskog Dinamo Cityja (21 sat), a Varaždin je jedini klub koji je završio svoj europski put ispadanjem od Santa Clare u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Hrvatski klubovi su ove sezone zasad osvojili 0,750 bodova za nacionalni koeficijent. Tek su četiri države po tom kriteriju lošije, ne računajući Rusiju koja ima zabranu nastupanja u europskim natjecanjima, a to su – San Marino (0,500), Švicarska (0,500, ali dva od pet njihovih predstavnika još nisu odigrali nijednu utakmicu), Luksemburg (0,500) i Wales (0,333).

HNL klubovi odigrali su u dosadašnjem dijelu sezone sedam utakmica. Imaju po dvije pobjede i remija te tri poraza. Nacionalnom koeficijentu najviše je pridonio Hajduk (1,500) s remijem i pobjedom, Varaždin (1,000) s jednom pobjedom, a posljednja je Rijeka (0,500) s remijem.