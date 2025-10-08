‘Ponuda Dinama bila mi je šok! Teško bih se tamo mogao nametnuti’

Podijeli :

Slaven Belupo

Dinamo je razmišljao o dovođenju mladog talenta iz Slaven Belupa, ali to se na kraju nije dogodilo.

Mario Kovačević sa Zvonimirom Bobanom razmatrao je dovođenje Adriana Jagušića (20) u Dinamo ovog ljeta, no do tog transfera nije došlo. Sada je Jagušić pričao o tome za Večernji list.

“Ne razmišljam previše o tome. Fokus mi je Slaven Belupo, da iz momčadi izvučem najbolje. A kada sam čuo za ponudu Dinama, to mi je bio šok. No, treba biti pametan i odlučiti što je najbolje za tebe i gledati u budućnost. Najvažnije je igrati”, rekao je Jagušić i dodao:

“Teško bih se tamo uspio nametnuti. Momčad je puna odličnih igrača. Ali priča je vrlo jednostavna, nemam još utakmica niti iskustva. Za sada, najbolje mi je bilo ostati u Slavenu Belupu, a za budućnost ćemo vidjeti.”