Pomoćni trener Rijeke zadovoljan: ‘Idemo i po pobjedu protiv Hajduka u Kupu!’

Ramiro Munoz

Nakon velikog europskog uspjeha i plasmana u osminu finala Konferencijske lige, nogometaši Rijeke bili su uspješni i u prvenstvu.

U susretu 24. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Lokomotivu sa 2-0 skočivši s pete na treću poziciju.

Golove za aktualnog hrvatskog prvaka zabili su Tiago Dantas u 13. minuti, te Daniel Adu-Adjei u 90. minuti na Dantasovu asistenciju.

Bila je to druga ligaška pobjeda Rijeke u posljednjih šest kola s kojom je skočila na treće mjesto. S druge strane Lokomotiva je upisala drugi poraz u posljednjih šest kola ostavši na sedmom mjestu.

Pomoćni Ramiro Munoz koji je zamijenio Victora Sancheza na klupi Rijeke rekao je:

“Momčad je bila dobra trkački i taktički, nije lako igrati poslije onakve utakmice u Europi. Opet nismo primili gol što me posebno veseli. Utakmica s Hajdukom u kupu? To je nešto posebno, idemo po polufinale kupa”.