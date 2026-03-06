Pomoćni trener Dinama uoči Hajduka: Bolji smo od bilo koga u Hrvatskoj

Podijeli :

Na Poljudu u nedjelju od 15 sati igra se najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem Hajduk dočekuje Dinamo. Riječ je o susretu koji bi mogao imati značajan utjecaj na rasplet borbe za naslov prvaka.

Uoči dvoboja utakmicu je za službene kanale Dinama najavio pomoćni trener Sandro Bloudek, koji se osvrnuo na važnost i očekivanja od najvećeg derbija hrvatskog nogometa.

“Derbi je uvijek težak. Hajduk je dobra momčad koja se s nama bori za vrh tablice cijele sezone. Mi se prije svega želimo što bolje pripremiti i fokusirati na sebe. Ako budemo u dobroj formi i odradimo sve kako treba, vjerujemo da smo bolji od bilo kojeg protivnika u HNL-u”, započeo je Bloudek.

Bloudek je nagladio i da mu je dolazak u Dinamo bio važan iskorak u trenerskoj karijeri te prilika da radi u vrhunskom i zahtjevnom nogometnom okruženju.

“Dinamo je definitivno najveći klub u kojem sam dosad radio. Ovdje je razina zahtjeva i pritiska velika, ali upravo takve situacije najviše pomažu treneru da napreduje i skuplja iskustvo”, rekao je.