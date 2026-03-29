Poljak će biti novi sportski direktor Hajduka?

Artur Kraszewski Appa Newspix.Pl via Guliver

Goran Vučević odlazi s te pozicije, a on bi ga prema navodima poljskih medija trebao naslijediti.

Hajduk bi uskoro mogao dobiti novog sportskog direktora. Nakon što je početkom veljače raskinuo suradnju s Goranom Vučevićem, Hajduk, prema pisanju poljskih medija, ozbiljno razmatra dolazak Roberta Grafa.

Radi se o 45-godišnjem Poljaku koji nije gradio karijeru kao profesionalni nogometaš, nego se od samog početka razvijao kroz organizacijske, razvojne i trenerske uloge u nogometu.

Ugled je stekao prije svega radom s mladim igračima, razvojem omladinskih pogona i stvaranjem tržišne vrijednosti kroz transfere. Prve važne korake napravio je u Wroclawu, gdje je radio s mlađim kategorijama u Slasku, a zatim i u regionalnom nogometnom savezu.

Važan dio karijere proveo je u Lechiji Gdanjsk, u kojoj je obnašao dužnost menadžera akademije. Ondje je sudjelovao u strukturiranju omladinskog sustava, a bio je uključen i u nacionalni program Poljskog nogometnog saveza.

Prvu ozbiljniju direktorsku priliku dobio je 2018. godine u Olimpiji Grudziadz. Već u prvoj sezoni uspio je s klubom izboriti promociju u viši rang natjecanja.

Radio je i u Warti Poznan. Tamo je od 2019. gradio momčad s jasnim identitetom i naglaskom na razvoj igrača. Već 2020. Warta se nakon 25 godina vratila u najviši rang poljskog nogometa, a sezonu poslije ostvarila je jedan od najvećih rezultata u modernoj klupskoj povijesti, osvojivši peto mjesto.

To ga je dovelo do Rakowa. U sezoni 2022./23. Rakow je osvojio naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni kup i superkup.

Graf je u Rakow doveo hrvatskog napadača Antu Crnca za 1,5 milijuna eura, da bi igrač samo godinu i pol poslije bio prodan Norwichu za 11 milijuna eura.

Nakon odlaska iz Rakowa prešao je u Lodz, gdje trenutačno obnaša dužnost potpredsjednika za sport. Poljski mediji navode da je vrlo izgledno da će nakon dvije godine napustiti klub i prihvatiti direktorsku funkciju u Hajduku.