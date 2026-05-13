Policija poslala upute navijačima uoči visokorizičnog finala na Opus Areni

xxIvanxPericx CROPIX Via Guliver

Dinamo i Rijeka od 18 sati na Opus Areni igraju finale SuperSport Kupa.

Policija je susret proglasila visokorizičnim te navijačima poslala upute u priopćenju kojeg prenosimo u cijelosti:

“Obavijest za gledatelje

Ulazi u stadion Opus Arena bit će otvoreni od 16 sati. Pozivaju se posjetitelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima u stadion.

Obavijest za navijače

Za navijače GNK Dinamo predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Osijek) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 15,00 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.

Za navijače HNK Rijeka predviđen je prihvat na izlazu s autoceste A5 (NP Čepin) zbog čega bi bilo poželjno da dođu najkasnije do 14,30 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Opus Arena.

Navijačima se preporučuje da za točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste A5 do stadiona Opus Arena.



Za navijače GNK Dinama točenje goriva predviđeno je na odmorištima AC A3 Gračenica i Marsonija, a za navijače HNK Rijeka na AC A3 odmorištu Dragalić i na AC A5 odmorište Ivandvor.

Organizator utakmice u prostoru tribina omogućio je prodaju hrane i pića te sanitarne čvorove zbog čega se gledatelji ponovno podsjećaju da im, ako namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.



Informacije o prometu na dan utakmice

Na dan utakmice, u užoj zoni stadiona u Ulici specijalne policije “Orao” na dionici od kružnog toka do ulaza u parkiralište stadiona, bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjen promet motornih vozila, osim vozila s dozvolom.

Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima u užoj zoni stadiona bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za vozila s akreditacijom.

Zabranjeni preleti u zoni stadiona

Na dan utakmice zabranjeni su letovi svih letjelica i dronova, oko i iznad stadiona. Uspostavit će se NO-FLY ZONE.



Fer, korektno i sportsko navijanje

Pozivamo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.



Na ulazima na stadion zaštitarska služba provodit će sigurnosne preglede.

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor te

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Ulazak na stadion odbit će se:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanje javnog okupljanja



Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.



Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.”