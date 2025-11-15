Pokreće se disciplinski postupak protiv Bobana, HNS-u nisu sjele njegove izjave

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Zvonimir Boban nedavno je pričao o suđenju u hrvatskom klupskom nogometu.

“Zadnji koji može o suđenju lajati je Mišković, za kojeg znamo što je godinama radio”, rekao je Boban na Dinamovom članskom danu. Takva izjava bi ga mogla skupo koštati.

Germanijak doznaje da će Boban svoju izjavu morati objasniti HNS-u u disciplinskom postupu. Prvo će se morati očitovati, a onda bi o kazni mogla odlučivati Disciplinska komisija. Može dobiti opomenu i ukor te biti novčano kažnjen.

Pred Disciplinsku komisiju morat će i Mišković, šef Rijeke, kako bi objasnio izjave nakon pobjede Dinama nad Rijekom kada je prozvao sudačku organizaciju da gura dinamovce prema tituli.