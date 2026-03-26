Pogledajte novi dres Dinama. Zove se Povijest, a kreirao ga je navijač!

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je predstavio novi dres, a povijest je ispisana jer ga je po prvi put dizajnirao navijač.

Plavi su istaknuli da je dres ilustrativnog karaktera te dodali:

“Po prvi put ikada, članovi i prijatelji kluba dobili su priliku sami predložiti dizajne, a zatim i odabrati dres koji će nositi naši prvotimci u sljedećoj sezoni.

Pobjednički 4. dres za sljedeću sezonu nosi ime ‘Povijest’, a autor pobjedničkog dizajna je Luka Lončarek. Inspiraciju je pronašao u jedinstvenom spoju kulture i identiteta našeg grada i naše zemlje – spomeniku prvom hrvatskom kralju Tomislavu”.

Poručili su i:

“Veliko hvala autorima svih 858 dresova, a posebne čestitke autorima čiji su dizajni došli do samog finala i TOP 3, pokazali ste iznimnu kreativnost i ljubav prema klubu. Ovo nije samo dres, ovo je povijest koju pišemo, kreiramo i nosimo skupa.”