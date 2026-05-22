Počinje posljednje kolo SHNL-a: Vukovar stiže na Poljud za oproštaj od elite

Podijeli :

HNK Vukovar 1991 / Robert Matić / Hajduk.hr

Danas su na rasporedu dvije utakmice 36. kola SHNL-a.

Od 16 sati na Opus Areni Osijek igra protiv Slaven Belupa. Iza domaćina je turbulentna sezona, osiguran je ostanak u prvom razredu hrvatskog nogometa te kreću pripreme za novu sezonu.

S druge strane, gosti iz Koprivnice bi mogli dohvatiti peto mjesto na kraju (trenutno su sedmi=, ali sve ovisi i o rezultatima Lokomotive te Istre 1961.

Nešto južnije, Hajduk će igrati protiv Vukovara 1991 koji se danas na Poljudu oprašta od elite. Splićani su osigurali drugo mjesto, dok su kod Vukovaraca sve nade u ostanak pale u vodu porazom od Varaždina u posljednjem kolu.

U sva tri međusobna susreta odigrana ove sezone izabranici Gonzala Garcije su slavili.