Pobjeda Tottenhama otežala je Dinamu put prema Europi

Sinoć su odigrani susreti polufinala Europa i Konferencijske lige, a dinamovci su posebnu pažnju usmjerili prema polufinalnim susretima u drugom rangu europskih natjecanja. Tamo se Dinamo nadao kako će Bodo/Glimt slaviti ne bi li im olakšao put do Lige prvaka. No, slavljem Tottenhama stvari su se malo zakomplicirale za trenutno drugoplasiranu momčad HNL-a.

Naime, prolaskom Tottenhama u finale Europa lige Dinamo je ostao bez opcije da kvalifikacije za Ligu prvaka, ako osvoji HNL, započne u play-offau. Razlog toga je što je bi osvajanjem Bodo/Glimta jedno mjesto u kvalifikacijama Lige prvaka bilo nepopunjeno, a to mjesto bi zauzeo Dinamo. No, kako se to neće dogoditi, Plavi su ostali bez te mogućnosti te će, ako osvoje ligu, u borbu za Ligu prvaka krenuti od drugog pretkola.

Međutim, za to trebaju osvojiti HNL, a trenutno nisu u pole positionu za to. Ipak, i kao drugoplasirani imaju povoljno situaciju za plasman u europska natjecanja. Za to bi ipak trebali svim srcem navijati za Rijeku. Ako Rijeka osvoji HNL Dinamo bi se trebao nadati da će svladati i Slaven Belupo u dvomeču finala kupa. Tada bi, po trenutnoj situaciji na tablicama u europskim liga, Dinamo osigurao direktan plasman u Europsku ligu.

Za to se trebaju poklopiti da uz Rijekinu dvostruku krunu Chelsea, Betis, Porto, Feyenoord i Club Brugge ne padnu s trenutnih pozicija u svojima ligama.

Najlošija situacija za Dinamo je treće mjesto na kraju sezonu. Osim što bi izgubili mogućnost plasmana u prva dva ranga europskih natjecanja, izgubili bi važno vrijeme za pripremu jer bi krenuli od drugog pretkola Konferencijske lige.