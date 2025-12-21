Pobjeda Hajduka obilježena posebnim trenutkom za Sigura

Hajduk je 2025. godinu zaključio slavljem protiv Vukovara 2:1.

Hajduk se tako ponovno približio Dinamu na samo bod zaostatka, a tu utakmicu će posebno pamtiti Niko Sigur koji je upisao svoj 100. nastup za Hajduk.

“Povodom stotog nastupa kojeg je upisao protiv Lokomotive Niki Siguru danas je predsjednik Ivan Bilić uručio prigodni dres s brojem 100, a uz sportskog direktora Gorana Vučevića jubilarni nastup proslavio je i sa suigračima i cijelim stožerom nakon utakmice”, napisao je Hajduk na službenim kanalima nakon utakmice.

Niko Sigur u Hajduk je stigao još kao junior iz slovenskog Radomlja. Debitirao je pod trenerskom palicom Ivana Leke protiv Varaždina u travnju 2023.