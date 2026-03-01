Plavi vode protiv Gorice na poluvremenu: Zabili Beljo i Stojković pa Trontelj smanjio razliku

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo kao vodeća momčad lige dočekuje Goricu na Maksimiru u 24. kolu HNL-a. Nakon prvog poluvremena rezultat je 2:1.

Plavi su dobro otvorili susret na domaćem terenu i u vodstvo ih je već u 7. minuti doveo Dion Drena Beljo.

Nije dugo trebalo ni za novi gol kada je nakon sjajnog lažnjakom, pa udarca lijevom nogom s ruba kaznenog prostora Luka Stojković zabio u donji kut za 2:0.

Gostujuća momčad nije posustala te je, nakon dobrih akcije i obrane Livakovića, mrežu zatresao Žan Trontelj u 36. minuti za konačan rezultat prvog dijela.