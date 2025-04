Pjaca najavio pobjedu protiv Hajduka i poručio: ‘Ovo prvenstvo je baš ludo!’

Podijeli :

Jedini gol u derbiju Dinama i Rijeke na Maksimiru u 32. kolu HNL-a, zabio je Marko Pjaca za pobjedu Plavih.

Dinamo je pobjedom na Maksimiru došao na -1 od vodeće Rijeke i drugoplasiranog Hajduka s isto toliko bodova.

“Prvenstvo je baš ludo! A naša sezona… Puna je uspona i padova, od jako dobrih do jako loših igara u Europi i domaćem prvenstvu. Sezona je u svakom slučaju nepredvidljiva, za nas, ali i sve ostale klubove. Kraj prvenstva je jako zanimljiv, a nama je ova pobjeda jako bitna. U svakom slučaju, sad je opet sve otvoreno”, izjavio je Pjaca u razgovoru za službenu stranicu HNL-a.

Priznaje da se u Dinamu nisu nadali ovome.

“Iznenađenja se događaju i znali smo da je moguće. Međutim, naravno da nismo znali da ćemo u četiri kola s -8 doći na -1.”

Najavio je i derbi protiv Hajduka na Poljudu (subota, 16 sati).

“Igramo drugi derbi zaredom i jedina bitna stvar je pobjeda, kao i protiv Rijeke. Na Poljud idemo po pobjedu, bez nje ne možemo ostvariti svoj cilj. Bilo bi dobro kad bismo ponovili igru iz prvog poluvremena protiv Rijeke. Samo s takvim stavom možemo napraviti ono što svi očekujemo. Igra se velika utakmica, jedna od posebnijih u posljednje vrijeme, utakmica koja će u velikoj mjeri usmjeriti završnicu prvenstva s obzirom na to da će poslije nje do kraja ostati još samo tri kola. U svakom slučaju to je ekstremno bitna utakmica za obje momčadi, ali, naravno, i za Rijeku. Poljud će sigurno biti prepun, a atmosfera vruća kao i uvijek.”