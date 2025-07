Petković: Pristup u Dinamu je hijerarhija u kojoj postoji samo jedan lik, klubu želim sve najbolje

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Puno toga je Bruno Petković imao za reći o situaciji u Dinamu...

Petković je otvorio dušu u Podcast Inkubatoru gdje je pričao o hijerarhiji u Dinamu.

“Boban mi je rekao za Stojkovića da je divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo. To neka se zna. Nije baš demokratsko ozračje u Dinamu, to se sve vodi odozgo. Zvone je rekao i za Dapca da ga se ništa ne pita i da je zapisničar. Želim samo prikazati diktatorski pristup u Dinamu. To je hijerarhija u kojoj postoji samo jedan lik.”

Upitan je Petković i je li htio ostati u Dinamu.

“Imao sam ideju da odem ako osvojimo titulu. U tom trenu nisam čekao nijedan klub. Htio sam razmisliti da vidim što ću dalje. Ne želim se prikazivati kao da sam najveći dinamovac, želim klubu najbolje. Nisam bio siguran u odluku da ostanem, tražio sam vrijeme da razmislim. Vrijeme nisam dobio.”

Kratko se osvrnuo i na Arijana Ademija.

“Možda će i Ademi htjeti ispričati svoj dio priče. Dogodile su mu se nepravde u vrijeme Ante Čačića. Htio je sam otići. Aki ima puno toga za ispričati. “

Prokomentirao je promjene u Dinamovoj ekipi.

“Zvone je složio jako dobru ekipu po kvaliteti. Uvjeren sam da će osvojiti SHNL. Ovo o čemu ja pričam je samo način izvedbe radova. Prije i kasnije bi se to dogodilo, ali Dinamo stvarno ima respektabilnu ekipu. Kao navijač Dinama momčadi želim sve najbolje. Volim popiti kavu s dečkima iz Dinama, ali ne znam hoću li smjeti više.

Josip Mišić je najvažniji igrač ovog Dinama. Možda ljudi to ne vide, ali za momčad je bitnije da je on ostao, nego ja.”