Petković je na izlaznim vratima, Dinamo priprema zamjenu koja bi bila najveći transfer u povijesti kluba

Dinamo već ima spremnu zamjenu za Brunu Petkovića, a riječ je o potencijalno najvećem transferu u povijesti kluba.

Nakon što je prije mjesec dana raskinuo suradnju s Markom Marićem, Dinamo intenzivno traži novog sportskog direktora. Cilj je da novi čovjek na toj poziciji bude imenovan do 1. travnja kako bi u miru pripremio ljetni prijelazni rok, kada se očekuju velike promjene u momčadi.

Unatoč tome što još nema sportskog direktora, Dinamo je već realizirao jedan transfer, dovodeći Leona Belcara, dok je transfer Roberta Mudražije praktički dogovoren te bi veznjak Lokomotive trebao stići na ljeto. No, najveće ime koje bi moglo stići u Maksimir je Ramon Mierez.

Argentinski napadač u Dinamu se vidi kao savršena zamjena za Petkovića, koji bi na ljeto trebao napustiti klub. Mierez je vrlo snažan u duelima i defenzivnim zadacima, nešto slabiji razigravač od Petkovića, ali opasniji u realizaciji. Ove sezone u azijskim natjecanjima postigao je osam pogodaka u 22 utakmice.

Njegov dolazak bio bi ključan i u slučaju odlaska Sandra Kulenovića, koji je nezadovoljan padom u hijerarhiji nakon dolaska Wilfreda Kange. Dinamo ne želi riskirati da ostane s jednim klasičnim napadačem.

Mierez je godinama bio Dinamova želja, osobito dok je nastupao za Osijek i dvaput bio najbolji strijelac SuperSport HNL-a. Već je ranije bio blizu dolaska, no tada se transfer nije realizirao.

“Nema tu tajne, svi znaju da je Dinamo došao po mene. Željeli su me kupiti i zadnji put je to bilo jako blizu. Osijek je prihvatio ponudu i rekli su mi: ‘Puštamo te.’ Ali ne znam što se dogodilo poslije. Čekali smo ljude iz Osijeka da to završe, no oni se nisu pojavili”, rekao je nedavno Mierez.

Prošlog ljeta Mierez je iz Osijeka prešao u Al Jaziru za tri milijuna eura, dok ga Transfermarkt trenutno procjenjuje na pet milijuna eura. Ako Dinamo odluči realizirati transfer, to bi postao najveći ulazni transfer u povijesti kluba (rekord drži Marko Rog, koji je 2016. stigao iz Splita za pet milijuna eura). Glavna prepreka mogla bi biti njegova plaća, koja iznosi oko 1.5 milijuna eura po sezoni, što bi ga učinilo najplaćenijim igračem u Dinamu.

Glasine o dolasku Miereza dolaze u trenutku kada je sve jasnije da će Bruno Petković napustiti Dinamo. Njegov menadžer Ivan Cvjetković potvrdio je tu mogućnost:

“Da, realno je da Bruno Petković ode iz Dinama. To je i plan. Daj Bože zdravlja, plan je da ide ovo ljeto. Tu je već sedam godina, nadam se da će imati i sedam titula. Možda će biti spreman protiv Slaven Belupa, ali nakon reprezentativne pauze sigurno će biti potpuno fit. Vjerujem da će povesti Dinamo do titule.”

S obzirom na te najave, Dinamo ubrzano radi na njegovoj zamjeni, a Mierez se nameće kao najizglednija opcija.