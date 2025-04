Perković otkrio: ‘Pričao sam s Bobanom, a Petković se ponaša poput kapetana, htio je biti s nama’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je dominantnom izvedbom uzeo sve bodove u Šibeniku. I više nego dovoljno za zadovoljstvo trenera Sandra Perkovića.

“Hvala svima što su došli po ovakvom vremenu, posebno našim navijačima. Čestitam mojoj momčadi, odigrali smo odlično i dominirali čitavu utakmicu. Rani gol dao nam je krila, a drugi je sasvim usmjerio utakmicu na naš mlin”, rekao je Dinamov trener Sandro Perković.

Isplatilo mu se povjerenje u Sandra Kulenovića, dvostrukog strijelca.

“Sandro radi jako dobro i odlično trenira. Sretan sam zbog njega. Zaslužio je igrati i zabijati. Vesele me golovi, ali i njegova radna etika. Radio je u oba smjera. Kompletna izvedba bila je vrhunska.”

VEZANA VIJEST Dinamo pred Bobanom potopio Šibenik, Perković vratio Kulenovića u formu Kulenović: Ovo što mi želimo, nitko nije napravio u HNL-u. Evo što smo se dogovorili prije utakmice

Iza Dinama su sada dvije uzastopne pobjede, a i sljedeće kolo nudi dobru priliku za nastavak niza (Gorica).

“Momčad radi i ponaša se savršeno. Bilo mi je žao što nisam mogao još nekog ubaciti u igru jer su svi zaslužili igrati. Kad sam došao, obećao sam da ćemo puno raditi da bismo izašli iz rupe. Još nismo iz nje izašli, ali malo smo se pomaknuli. Kopat ćemo i dalje.”

S momčadi je u Šibeniku bio i Bruno Petković, iako nije bio u zapisniku.

“On je jedan od naših kapetana, tako se i ponaša. Nije mu bila obveza, njegova je želja bila biti s nama.”

Utakmicu je uživo pratio i budući predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban.

“S Bobanom sam pričao, ali neću iznositi detalje. Bili su to ugodni razgovori. Pozdravio je igrače prije polaska na stadion. Svi znamo tko je on i što je to igračima značilo”, otkrio je Perković.