Perišić je ovime Hajduku donio oko 10.000 eura

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Svjetsko prvenstvo donosi golemu zaradu nacionalnim savezima i igračima, ali dio tog bogatog kolača pripada i klubovima koji su pustili svoje članove na Mundijal.

Krovna nogometna organizacija klubovima isplaćuje naknade koje iznose približno 4.400 eura po igraču za svaki dan proveden na turniru, a računica se vodi od 1. lipnja pa sve do prvog dana nakon ispadanja reprezentacije.

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Iako su ovo okvirni izračuni koje FIFA tek treba službeno potvrditi, na Poljudu imaju itekako razloga za zadovoljstvo. Ukupan iznos koji će sletjeti na račun splitskih Bijelih procjenjuje se na oko 191.067 eura.

Daleko najveći dio tog iznosa splitskom je klubu osigurao kanadski reprezentativac Niko Sigur. Kanada je svoj nastup na Mundijalu završila ispadanjem u osmini finala, što Hajduku prema trenutačnim procjenama donosi preko 183.000 eura. Budući da ova računica ne obuhvaća same završne dane koje je Kanada provela u kampu, konačna cifra bit će i nešto viša.

Zanimljivo je da raspodjela FIFA-inih naknada ovisi o igračevu klupskom putu kroz posljednje dvije sezone. Ukupni proračun za svakog igrača dijeli se na tri dijela (za tekuću te za prethodne dvije sezone), pa je tako Hajdukovu blagajnu dodatno obogatio i Ivan Perišić. Zbog razdoblja koje je proveo na Poljudu tijekom sezone 2024./25., splitskom će klubu pripasti još oko 8.066,67 eura.