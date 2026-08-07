Pejin se oglasio nakon što su ga pretukli: ‘Ne znam zašto sam napadnut’

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Mike Egerton Guliver Images via Guliver Images

Bivši prvoligaški nogometni sudac i aktualni VAR sudac Tihomir Pejin napadnut je u petak ujutro u Osijeku, a nakon ukazane liječničke pomoći potvrdio je da, srećom, nije zadobio teže ozljede.

Policija je izvijestila kako je oko 7 sati zaprimila dojavu o pretučenom muškarcu koji je ležao na kolniku u Wilsonovoj ulici. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je riječ o 43-godišnjem Osječaninu, kojem je pružena hitna medicinska pomoć prije prijevoza u KBC Osijek radi daljnje obrade i utvrđivanja težine ozljeda.

Pejin je za 24 sata kratko potvrdio da su ga napale nepoznate osobe.

“Ne znam zbog čega sam napadnut niti tko stoji iza toga. Nadam se da će policija pronaći počinitelje”, rekao je.

Prema iskazima svjedoka, Pejin je, kao i svakoga jutra, trčao svojom uobičajenom rutom kroz Wilsonovu ulicu kada su ga presrela dvojica maskiranih muškaraca. Jedan od njih navodno je bio na romobilu i nosio motorističku kacigu, dok je drugi trčao za njim s maskom preko lica.

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Nakon što su ga sustigli, napadači su ga, prema riječima stanara, napali teleskopskim palicama, oborili na tlo i nastavili udarati nogama. Napad je prekinut tek kada se ulicom pojavio automobil čiji je vozač zatrubio, što je uznemirilo napadače i natjeralo ih u bijeg.

Stanari okolnih kuća odmah su priskočili u pomoć ozlijeđenom Pejinu i pozvali Hitnu pomoć te policiju. Prema njihovim riječima, bio je pri svijesti do dolaska medicinskih službi.

Napad se dogodio u blizini nekadašnjeg stadiona Gradski vrt, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila identitet počinitelja i motiv napada.

Pejin je javnosti poznat po dugogodišnjoj sudačkoj karijeri. Više od dva desetljeća sudio je utakmice najvišeg ranga hrvatskog nogometa te nosio FIFA-in znak, a nakon završetka aktivne sudačke karijere ostao je u nogometu kao VAR sudac. Prošle godine imenovan je direktorom Zračne luke Osijek. Motiv napada zasad nije poznat.