Pavasović Visković: Oni koji se nadaju kaosu i neredu u Hajduku ostat će samo na nadi

U ponedjeljak je izabran novi Nadzorni odbor Hajduka.

Novi saziv Nadzornog odbora Hajduka činit će: Josip Babić, Frano Belohradsky, Branimir Britvić, Damir Dominiković i Ljubo Pavasović Visković. Registriranih članova na izborima bilo je 6196 od kojih je 4613 danas i iskoristilo svoje člansko pravo.

Za Dalmatinski portal javio se Ljubo Pavasović Visković.

“Klub u tranzicijskom periodu funkcionira normalno i usklađeno među svim ključnim dionicama. Radi se intenzivno, ciljevi za ovaj prijelazni rok se znaju, a od sutra je u klubu službeno i Goran Vučević koji će upravljati cijelim sportskim segmentom kluba. Ukratko, njegova je prva, srednja i zadnja u tom dijelu priče. Obzirom na zakonske rokove novi NO stupa na dužnost u kolovozu, a do tada ‘stari’ NO će redovno obavljati svoje dužnosti, sve su to ozbiljni ljudi i vjerujem da tu neće biti problema. Dakle, nema nikakve drame ni kaosa, svi radimo što trebamo raditi, a oni koji se nadaju kaosu i neredu ostat će ipak samo na nadi.”

