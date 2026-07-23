Pavasović Visković: Hajduk su DORH-u prijavili oni koji žele preuzeti klub

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N1

Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka odgovorio je na iznesene informacije.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je srijedu u Dnevniku HTV-a. Između ostalog, komentirao je i navode da se DORH bavi Hajdukom.

“Tako je bio slučaj i s Hajdukom. Provodimo izvide i provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od osoba protiv kojih je prijava podnesena, u konkretnom slučaju to je HNK Hajduk. Zatražili smo određenu dokumentaciju, uredno smo je dobili, provjerit ćemo i vidjet ćemo.”

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Hajduk je odgovorio preko odvjetnika i predsjednika Nadzornog odbora Hajduka, Ljube Pavasovića Viskovića.

“Nema nikakvog razloga za zabrinutost, gospodin Turudić je vrlo korektno objasnio o čemu se radi, da se nalazimo u razdoblju kada se DORH-u upućuje čitav niz kaznenih prijava vezano za sportske subjekte u Republici Hrvatskoj”, započeo je Pavasović Visković u razgovoru za Dalmatinski portal pa dodao:

“DORH je dužan svaku od tih prijava, koliko god ona bila besmislena, obraditi na adekvatan način i donijeti meritornu državnoodvjetničku odluku. U tom smislu oni su ovlašteni zatražiti od subjekata na koje se prijave odnose pojašnjenja i dokumentaciju, što je u konkretnom slučaju i napravljeno.

Dakle, zatražena je određena dokumentacija od HNK Hajduka, ta dokumentacija je odmah dostavljena onome tko je zatražio i sada su na redu određene aktivnosti DORH-a u smislu provjere tih navoda, kao i u slučaju kada bilo tko protiv bilo koga podnese kaznenu prijavu.”

Splitski klub zna tko ih je prijavio.

“Naravno da je klubu poznato koje je izvorište ovakve prijave. Koliko god ona bila anonimna, prepoznaje se jasni rukopis jedne interesne grupacije koja rušenjem modela, jer o tome se zapravo u ovoj prijavi radi, želi preuzeti kontrolu nad klubom, ali, naravno, DORH mora napraviti svoje”, poručio je Pavasović Visković i dodao:

“Naravno da je prilično predvidivo tko će se na ovu vrlo kratku izjavu gospodina Turudića sada nasloniti, krenut će sada, naravno, kojekakva prozivanja i komentari, ali sve je predvidivo. Tu je dio onih koji klubu ne žele dobro, a i dio “korisnih budala” koje se koristi obično u ovakvim situacijama da se napadne i klub i sam model upravljanja.

Na kraju samo jedno pojašnjenje da budemo potpuno jasni: ne radi se o nikakvom upadu u Hajduk, radi se o provjerama koje vrši državno tijelo koje je za to ovlašteno. Ponavljam, svaka kaznena prijava u ovoj zemlji se provjerava, koliko god ona besmislena bila. Takva je procedura.

Upad je nešto potpuno drugo, a upravo to je ono što se vrlo često u zadnje vrijeme zlonamjerno serviralo kroz određene, prilično opskurne medije, ali ne, nema bojazni, ne radi se o nikakvom upadu i nema nikakvog razloga za brigu niti u Hajduku, niti među onima koji stvarno vole Hajduk.”